Salernitana x Venezia: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Salernitana e Venezia se enfrentam em jogo adiado da 20ª rodada do Campeonato Italiano. A partida será nesta quinta-feira (5), às 13h (de Brasília). O Estádio Arechi, em Salerno (ITA), recebe o jogo.

A Salernitana está com 26 pontos (seis vitórias, oito empates e 20 derrotas) e na 18º posição da tabela. A equipe teve uma sequência de 11 jogos sem vencer, mas se recuperou nos quatro últimos duelos, quando ganhou três e empatou um.

Já o Venezia, está na última colocação com 22 pontos. A última vitória da equipe foi em 12 de fevereiro, diante do Torino. Depois, a equipe jogou mais dez vezes: empatou o jogo seguinte e perdeu as outras nove.

ONDE ASSISTIR

O streaming Star+ transmite o jogo.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Salernitana: L. Sepe, I. Radovanovic, F. Fazio, N. Gyomber, Ederson, E. Bohinen, L. Coulibaly, N. Zortea, P. Mazzocchi, S. Verdi, M. Djuric. TÉCNICO: Davide Nicola

Venezia: N. Maeenpaeae, M. Caldara, P. Ceccaroni, E. Ampadu, A. Vacca, S. Kiyine, D. Crnigoj, A. Mateju, R. Haps, M. Aramu, T. Henry. TÉCNICO: Paolo Zanetti

FICHA TÉCNICA

Salernitana x Venezia

Data e hora: 05/05, às 13h (de Brasília)

Local: Estádio Arechi, em Salerno (ITA)