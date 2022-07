Nesta sexta-feira (1), o Liverpool anunciou a renovação do contrato do egípcio Mohamed Salah pelas próximas três temporadas. Com o novo acordo, o atacante terá o maior salário do elenco, com 350 mil libras semanais (aproximadamente R$ 2,29 milhões a cada sete dias).

Desde o final da temporada passada, com a derrota na final da Liga dos Campeões para o Real Madrid, que Salah deixava no ar a possibilidade de trocar de clube após cinco anos em Alfield. A derrota o abalou. Com o novo acordo, serão oito temporadas com o Liverpool e ele não esconde o ânimo para buscar novas conquistas

"Eu me sinto ótimo e animado para ganhar troféus com o clube. É um dia feliz para todos", afirmou o camisa 11, que explicou o motivo de o acerto ter demorado. "Leva um pouco de tempo, eu acho, para renovar, mas agora tudo está feito, então só precisamos focar no que vem a seguir."

Salah se vê importante na redenção do Liverpool, então em jejum de títulos antes de sua chegada, em 2017, e espera manter o desempenho vitorioso. "Tem sido (uma jornada incrível), nós ganhamos tantas coisas juntos. Tivemos algumas decepções, mas isso é futebol. Gostei do meu futebol aqui no clube e espero continuar ganhando muitos troféus", enfatizou o atacante.

"Se eu olhar para aquela época em que cheguei, o clube não estava ganhando muitas coisas e eu disse que vim para ganhar troféus. Acho que ganhamos bons troféus juntos e acho que podemos fazer isso de novo."

Com 254 jogos disputados no clube, Salah se tornou o 9° maior artilheiro, com 156 gols. Ele espera seguir com o faro artilheiro.

"É ótimo se ver como o nono maior artilheiro do clube, especialmente quando você faz isso em pouco tempo. É algo grande e acho que, como já disse muitas vezes, o mais importante é ganhar títulos. Mas acho que quando você faz gols e ajuda o time a ganhar jogos, isso também traz troféus. É algo de que me orgulho."

Para a próxima temporada, o ataque do Liverpool será diferente. Sadio Mané se acertou com o Bayern de Munique e Darwin Núñez chegou com a missão de manter o poder ofensivo dos ingleses. Salah dá boas-vindas ao novo companheiro e já prevê nova parceria de sucesso.

"Estou muito empolgado, quero jogar com ele. Ele fez uma boa temporada e jogou bem contra nós, em casa e fora. Além disso, Sadio foi embora e vou sentir falta dele. Ele teve ótimas temporadas com o clube, então desejo a ele tudo de bom. Desejo a Darwin tudo de bom também para marcar muitos gols para nós."