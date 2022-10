Salah marca e Liverpool vence Manchester City na Premier League

O Liverpool recebeu o Manchester City em casa e fez a festa diante da torcida, em Anfield, na Inglaterra. Com gol de Salah, os anfitriões venceram em mais uma rodada da Premier League. Essa foi a primeira derrota dos Blues na competição. O duelo ocorreu neste domingo (16).

O primeiro tempo entre as equipes foi de equilíbrio. Os donos da casa iniciaram mais ofensivos, mas o City equilibrou as ações e finalizou a etapa inicial mais perto de balançar as redes adversárias. Pelo alto, Haaland teve boas chances. No duelo de finalizações, forma 7 do Manchester contra três do Liverpool.

Na volta do segundo tempo, as equipes insistiram no ataque. O City cresceu no duelo e criou boas chances. Porém, numa jogada de velocidade, os donos da casa abriram o placar. Aos 30', Salah passou por Cancelo e avançou. O camisa 11 aproveitou a saída de Ederson e mandou para o gol. Depois, a equipe da casa se fechou e segurou o resultado.