Saiba quem são os classificados à final da Série D 2021

A Série D do Campeonato Brasileiro conheceu neste domingo (31) os finalistas da edição 2021.

Em confronto no Estádio Frasqueirão, em Natal-RN, o ABC venceu a Aparecidense, por 1 a 0, mas não foi suficiente para avançar à finaliza competição. Na ida, a equipe de Goiânia havia vencido por 4 a 2. Desta forma, com 4 a 3 no agregado, o Camaleão do Centro-Oeste enfrentará o Campinense-PB.

A equipe paraibana garantiu vaga no último sábado (30), ao vencer o Atlético-CE por 3 a 1, no Estádio Amigão, em Campina Grande.

O confronto da ida acontece no domingo (7) na Paraíba, enquanto o duelo da volta será realizado em Aparecida de Goiânia, no domingo (14). Horários serão divulgados posteriormente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Finais da Série D da 2021

07/11/2021 (domingo) - Campinense-PB x Aparecidense-GO

14/11/2021 (domingo) - Aparecidense-GO x Campinense-PB