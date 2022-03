Saiba os atletas brasileiros que atuam no futebol russo e estão livres para acertar com outros times

O conflito entre Rússia e Ucrânia afetou o futebol local nos países. As principais ligas russas e ucranianas acomodam inúmeros jogadores estrangeiros, com grande inclusão de brasileiros, sendo 14 na Rússia e 30 na Ucrânia (veja levantamento do Diário do Nordeste clicando aqui). Na última segunda-feira (7), a FIFA autorizou que os atletas que atuam nos países do Leste-Europeu atuem por outras equipes até 30 de junho de 2022.

Dentre os principais destaques brasileiros atuando no futebol russo, estão os atacantes Malcom e Yuri Alberto, além do meio-campista Claudinho. Os três atuam no Zenit, que também é defendido pelo lateral-esquerdo Douglas Santos e o meio-campista Wendel. A equipe de São Petersburgo é o principal celeiro de brasileiros na Rússia.

Confira os atletas brasileiros que atuam na 1ª divisão da Rússia

CSKA Moscou (2 jogadores): Mários Fernandes (lateral-esquerdo) e Bruno Fuchs (zagueiro)

FK Sochi (2 jogadores): Rodrigão (zagueiro) e Joãozinho (atacante)

Krasnodar (2 jogadores): Kaio (zagueiro) e Wanderson (atacante)

Krylya Sovetov (1 jogador): Fernando Constanza (lateral-direito)

Lokomotiv Moscou (1 jogador): Guilherme (goleiro)

Zenit (5 jogadores): Douglas Santos (lateral-esquerdo), Wendel (meio-campista), Claudinho (meio-campista), Malcom (atacante) e Yuri Alberto (atacante)

Legenda: Yuri Alberto disputou cinco partidas pelo Zenit e marcou três gols, sendo um dos destaques da equipe de São Petersburgo na temporada Foto: Divulgação / FC Zenit

As 'contratações' podem ser registradas até o dia 07 de abril, com cada equipe do futebol mundial podendo se beneficiar com, no máximo, dois jogadores. Vale pontuar que até o período estabelecido pela FIFA (30 de junho), o futebol brasileiro disputará a reta final dos Campeonatos Estaduais, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana ou a Taça Libertadores da América, além do Campeonato Brasileiro.