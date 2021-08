Saiba onde assistir os jogos do Brasil pelas Eliminatórias

A seleção brasileira inicia na quinta-feira (2) sua maratona de partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar, em 2022. A Globo (TV Verdes Mares) e o SporTV transmitem cada um dos jogos da rodada tripla.

Líder da competição com seis vitórias em seis confrontos, a equipe do técnico Tite visita o Chile, em Santiago, às 22h (de Brasília), no Estádio Monumental.

No domingo (5), o Brasil recebe a Argentina na Neo Química Arena, às 16h. Será o primeiro encontro das seleções após a final da Copa América, disputada no último mês de julho e vencida pelos argentinos, que encerraram uma fila de 28 anos sem títulos com a conquista no Maracanã.

O clássico sul-americano, primeiro jogo com torcida em São Paulo desde o início da pandemia, é classificado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e pelo governo paulista como um evento-teste para a volta do público aos estádios. Cerca de 12 mil pessoas deverão assistir à partida.

A Argentina é a segunda colocada nas Eliminatórias, com 12 pontos, seis a menos que o time brasileiro.

O último compromisso da seleção na rodada tripla acontece na quinta-feira da próxima semana, dia 9. A equipe viaja a Recife para receber o Peru, às 21h30, na Arena Pernambuco.

Confira a agenda da seleção brasileira nas Eliminatórias

Chile x Brasil

Local: Estádio Monumental, em Santiago

Data: 02/09/2021 (quinta-feira)

Horário: 22h (de Brasília)

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV

Brasil x Argentina

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Data: 05/09/2021 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV

Brasil x Peru

Local: Arena Pernambuco, em Recife

Data: 09/09/2021 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV