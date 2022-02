Saiba o que motivou Ceará, Fortaleza e outros oito clubes da Série A para criação do Forte Futebol

O anúncio da criação do Forte Futebol, por parte de 10 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, incluindo Ceará e Fortaleza, tem impacto nas negociações e discussões futuras sobre o futebol brasileiro. Principalmente para a criação da liga de clubes, que já vem sendo debatida desde 2021, e a comercialização de direitos de transmissão.

A motivação é simples: proteção para não sair no prejuízo contra clubes de maior impacto no cenário nacional. Nos bastidores, já há a percepção que os clubes "gigantes" estão tomando a frente de algumas iniciativas de forma que os beneficie e sem a equidade da ideia original da liga.

De acordo com o ge, há divergência para escolha da empresa que deve operar a futura liga e buscar um sócio no mercado financeiro. Recentemente, clubes de um outro grupo, formado pelos cinco paulistas da Série A (Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e Bragantino), além de Alético-MG e Flamengo, assinaram um termo com a empresa Codajas Sports Kapital, liderada pelo advogado Flávio Zveiter, para que ela faça uma valuation (mensuração de valor) da liga.

Esta medida, porém, não foi aprovada pelos clubes do bloco emergente.

Outro problema previsto é referente à divisão dos recursos de receitas operacionais, como direitos de transmissão, patrocínios, potencial investimento realizado por algum sócio que compre participação na liga, etc. Os times do Forte Futebol entendem que esses números não serão totalmente iguais, mas querem equilíbrio.

Força de negociação

Com o Forte Futebol, as dez equipes ganham mais força de negociação, tendo em vista que possuem, hoje, metade dos clubes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. A Lei do Mandante, criada em 2021 e que determina que apenas o clube mandante decidirá, sozinho, pela venda dos direitos de transmissão de um jogo a partir de 2024, contribuiu para o fortalecimento desse novo bloco.

Hoje, os clubes seriam donos de 190 jogos, o equivalente a 50% da competição.

Este é apenas mais um capítulo nesta novela que ainda promete ser bastante longa.