Saiba mais sobre o Tombense, adversário do Ceará na 3ª Fase da Copa do Brasil

O Ceará conheceu seu adversário na 3ª Fase da Copa do Brasil, após sorteio realizado na tarde desta segunda-feira (28), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). E o adversário do Vovô é o Tombense, da cidade de Tombos, no interior de Minas Gerais.

O confronto entre ambos será inédito, já que Vovô e Gavião Carcará nunca se enfrentaram, seja em competições oficiais ou amistosos.

Para o torcedor do Ceará, que está curioso sobre o time que o Vozão enfrentará, o time mineiro está na 1ª Divisão do Estadual, e jogará a Série B do Brasileiro pela 1ª vez em sua história.

Em 2022

O Tombense fez 15 jogos em 2022, entre Campeonato Mineiro e Copa do Brasil. O time fez 13 partidas pelo Estadual, vencendo 4, empatando 3 e perdendo 6. O Carcará marcou 12 gols e sofreu 15.

No Campeonato Mineiro, o Tombense está na final do Troféu Inconfidência, disputado por aqueles que não avançaram para as semifinais.

No último domingo, o clube empatou em 1 a 1 com o América/MG e eliminou o Coelho. No jogo de ida em Tombos venceu por 3 a 1 e fará a final com o Democrata de Governador Valadares, ainda sem data definida.

Na Copa do Brasil

Na outra competição que disputa, na qual vai encarar o Ceará, o Tombense fez dois jogos e empatou os dois.

Na 1ª Fase, o Carcará enfrentou o Icasa no estádio Inaldão, em Barbalha, e empatou em 0 a 0. Como era visitante e tinha a vantagem pelo regulamento, avançou.

Legenda: O Tombense enfrentou o Icasa pela 1ª Fase da Copa do Brasil e avançou com um empate em 0 a 0 em Barbalha Foto: Amorim / Icasa

Na 2ª Fase, um novo empate, agora com o Moto Club/MA, em 1 a 1 no Maranhão, e avançando nos pênaltis (4 a 2).

Elenco e treinador

O Tombense é comandado pelo técnico Hemerson Maria, que já dirigiu o Fortaleza. O experiente treinador tem no elenco velhos conhecidos do futebol cearense: a dupla de zagueiro Roger Carvalho (ex-Fortaleza) e Jordan (ex-Ceará), e o atacante Ciel (ex-Ceará, Icasa e Caucaia).

Legenda: O atacante Ciel, à direita, é um dos destaques do Tombense Foto: Victor Souza / Tombense

Aos 39 anos, Ciel é o artilheiro da equipe na temporada com 7 gols, todos marcados no Campeonato Mineiro.

O time base do Carcará é: Rafael Santos, Diego Ferreira, Moisés, Jordan, Manoel, Zé Ricardo,

Gustavo Cazonatti, Jean Lucas, Everton Galdino, Keké, Ciel.

