Saiba como foi a estreia do zagueiro David Luiz pelo Flamengo

O Flamengo largou na frente em busca de uma vaga na final da Libertadores de 2021. No jogo de ida da semifinal, o time carioca venceu o Barcelona-EQU por 2 a 0, no Maracanã, com a presença de um ilustre reforço como titular: David Luiz. O zagueiro teve estreia positiva pelo Rubro-Negro.

Ao todo, o atleta ficou em campo por 51 minutos. Sem atuar há quatro meses, o defensor foi ovacionado pelo público presente no estádio até ser substituído no início do 2º tempo - a mudança estava programada pela comissão técnica devido à falta de ritmo do jogador de 34 anos.

Com pouco entrosamento, teve participação ativa no sistema defensivo. Na bola aérea, foi soberano quando exigido e afastou o perigo da meta de Diego Alves. A qualidade com a bola também permitiu o índice de 44 toques durante a partida, segundo o SofaScore, especialista em estatística.

No cenário ofensivo, David Luiz realizou duas finalizações. Uma para fora e outra travada na marcação. A chegada ao ataque é uma das principais características do zagueiro, que acumula passagens por gigantes como Benfica-POR, Arsenal-ING e o Paris Saint-Germain-FRA.

Números da estreia de David Luiz no Flamengo (SofaScore):

Cortes: 4

Chute travado: 1

Duelos no chão: 0/2

Duelos aéreos: 3/4

Toques: 44

Precisão dos passes: 84%

Bolas longas: 3/7

Finalização: 2