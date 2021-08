Saiba como foi a estreia de Lucas Lima com a camisa do Fortaleza; veja números

Novo reforço do Fortaleza para a temporada de 2021, o meia Lucas Lima estreou com a camisa tricolor nesta segunda-feira (30) durante o empate com o Cuiabá na Arena Castelão. Foram 45 minutos, com entrada no 2º tempo e muita participação em campo na primeira exibição.

O período serviu para apresentar as credenciais ao torcedor: papel de articulador, passes verticais e flutuação pelo meio-campo. Substituindo o volante Éderson no intervalo, se posicionou mais à direita, próximo de Pikachu, até ganhar a faixa central na saída de Matheus Vargas da partida.

O trunfo esteve longe de ser a intensidade. Lucas Lima não acelerou a partida com imposição física, mas ao municiar o sistema ofensivo. Segundo o SofaScore, site especializado em estatística, o meia conseguiu dois passes decisivos e teve precisão de 88%, acertando 38 de 43 tentativas.

Estreia de Lucas Lima pelo Fortaleza (SofaScore):

Toques: 47

Precisão dos passes: 38/43 (88%)

Passes decisivos: 2

Bolas Longas: 3/4

Cruzamento: 1/3

Falta: 1

Dos reforços que chegaram ao clube durante o comando do argentino Vojvoda foi o que precisou de menos tempo para ganhar minutos. Em atividade nos treinos do Palmeiras, a expectativa é que adquira espaço no elenco com mais entrosamento.

No setor, tem como principal concorrente Matheus Vargas. Das demais opções, Luiz Henrique foi emprestado ao Botafogo, e o atacante Romarinho cumpria um papel improvisado com a ausência de peças com essa característica - uma alternativa.

A próxima partida é contra o Bahia no sábado (4), fora de casa. A bola rola às 21h, pela 19ª rodada da Série A do Brasileiro.