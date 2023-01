Sadio Mané poderá estar disponível para enfrentar o PSG, diz técnico do Bayern

O técnico do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann, declarou em entrevista coletiva que o atacante senegalês Sadio Mané "voltará um pouco mais cedo "do que o planejado e poderá estar disponível para a partida das oitavas definal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.

Nagelsmann falou à imprensa sobre a concentração de inverno do Bayern no Catar e garantiu que Mané está evoluindo melhor do que o esperado após alesão na fíbula direita, que deixou o senegalês fora da Copa do Mundo.

"Ele é um jogador importante. Se tudo correr bem, ele poderá jogar contra o Paris Saint-Germain. Mas veremos. Na minha cabeça, não conto com ele para o primeiro jogo contra o PSG".

Expectativa

Mané marcou seis gols e deu três assistências no campeonato alemão desde que chegou do Liverpool no início desta temporada. A seleção bávara, seis vezes campeã da Liga dos Campeões, visitará o Paris Saint-Germain no jogo de ida das oitavas de final em 14 de fevereiro e receberá os franceses em Munique no dia 8 de março.

Mané foi cortado da Copa do Mundo no dia 17 de novembro, desfalcando Senegal após uma lesão na fíbula direita.

Mais um goleiro

Nagelsmann falou ainda sobre as necessidades de sua equipe no mercado de transferências de janeiro, sobretudo no gol após a lesão de Manuel Neuer.

"No meu ponto de vista, temos a obrigação de contratar outro goleiro. Precisamos de outro goleiro, independentemente deser titular ou reserva".

Manuel Neuer quebrou a perna enquanto esquiava no início de dezembro, lesão que o deixará afastado dos gramados durante toda a temporada. O principal objetivo do Bayern para substituir o capitão é o suíço Yann Sommer, goleiro do Borussia Monchengladbach, mas Roland Virkus, diretor esportivo do 'Gladbach', foi claro:

"Não vamos abrir mão de Yann Sommer. Dissemos isso ao Bayern de Munique também. O mercado de transferências de goleiros é complexo. Nenhuma equipe cederia espontaneamente seu goleiro titular", lamentou Nagelsmann, ciente da dificuldade do Bayern de substituir Neuer nestas semanas.