Sadio Mané está fora da Copa do Mundo após lesão, afirma jornal francês

Sadio Mané está fora da Copa do Mundo do Catar. De acordo com o jornal francês L'Équipe, o senegalês sofreu lesão muscular. Eleito 2º melhor jogador do mundo, uma das estrelas do futebol mundial teria se machucado na última terça-feira, impedindo o atacante de atuar no torneio.

O Bayern de Munique, clube do atleta, ainda não se pronunciou. Mané foi titular no jogo em que o time alemão goleou o Werder Bremen, mas atuou por apenas 20 minutos. O jogador sentiu dores na perna direita e acabou substituído por Sané.

Segundo o L'Équipe, a lesão sentida no jogo afetou um tendão da perna direita. A gravidade deixaria o atacante fora por muitas semanas. Considerando que a Copa inicia em 11 dias, assim o jogador estaria fora.

A lista final dos convocados da seleção de Senegal será divulgada na próxima sexta-feira pelo técnico Aliou Cissé. Nas redes sociais, Macky Sall, presidente do país, se solidarizou com o jogador.

"Sadio, desejo a você uma rápida recuperação de sua lesão no jogo Bayern x Werder Bremen. Como te disse: Sadio, coração de leão! Com todo o meu coração para você! Deus te abençoe", escreveu Cissé.