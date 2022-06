Sadio Mané deixa Liverpool e acerta com o Bayern de Munique, diz jornal

Sadio Mané será jogador do Bayern de Munique. O Liverpool acertou a venda do jogador nesta sexta-feira (17). O atacante terá vínculo com o clube alemão até o fim da temporada 2024/25. A informação foi dada pela Sky Sports.

O time bávaro pagou 32 milhões de euros (R$ 172 milhões) pelo jogador, de acordo com a publicação. Além do valor, os Reds também vão receber mais oito milhões de euros (R$ 43 mi) de bônus por metas cumpridas pelo jogador.

Mané tinha o desejo de deixar o clube inglês após seis anos defendendo a camisa. Aos 30 anos e no último de contrato, ele deve ser substituído pelo urugaio Darwin Nuñez, do Benfica.

O senegalês atuou em 269 jogos, fez 120 gols e 48 assistências. Na temporada, foram 51 jogos, com 23 tentos marcados e cinco passes. Com o Liverpool, o jogador conquistou Liga dos Campeões 2018/19, Mundial de Clubes 2019 e Premier League 2019/20.