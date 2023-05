Série D: Ferroviário vence Tocantinópolis e Atlético bate o Caucaia em duelo cearense

Na tarde deste domingo (21), três equipes cearenses entraram em campo pela Série D. O Ferroviário recebeu o Tocantinópolis/TO e venceu por 1 a 0, com gol do atacante Abner. Já Caucaia e Atlético fizeram o confronto cearense. Melhor para a Águia que venceu por 3 a 1, com gols de Davi Torres, Digão e Diego. Wilkson descontou para a Raposa Metropolitana.

TRIUNFO NO PV

Legenda: Ferroviário e Tocantinópolis/TO fizeram jogo duro no PV. Foto: Lenilson Santos / Ferroviário AC

Recebendo o Tocantinópolis/TO, no PV, o Ferroviário foi em busca de sua terceira vitória na atual Série D. Mesmo com um maior volume de posse de bola e de ações no ataque no início da partida, o Ferrão não conseguiu marcar e viu o rival tocantinense equilibrar as ações. A melhor chance do primeiro tempo foi do Tocantinópolis. O atacante Andrezinho finalizou cruzado para uma excelente defesa do goleiro Douglas Dias.

Legenda: Ferroviário segue 100% na Série D. Foto: Lenilson Santos / Ferroviário AC

Na volta do intervalo, o Verdão do Tocantins obrigou o arqueiro coral a trabalhar novamente, mas depois só deu Ferroviário. O atacante Abner aproveitou uma confusão na área, aos 19 minutos da etapa final, e foi o responsável por converter o bom volume de jogo coral em gol. O tento garantiu a vitória pelo placar mínimo e a liderança isolada do Grupo A2 com nove pontos ganhos em três jogos.

DUELO CEARENSE

Legenda: Atlético vence a primeira na Série D 2023. Foto: Tiago Oliveira / Ascom FC Atlético

Também pelo Grupo A2, Caucaia e Atlético se enfrentaram, no Raimundão, no duelo cearense da rodada. As duas equipes buscavam a sua primeira vitória. Melhor para a Águia que logo aos 50 segundos de jogo começou a construir sua vantagem em direção aos três pontos. Davi Torres foi esperto e aproveitou uma bobeada da zaga caucaiense para balançar as redes e abrir o placar do jogo, no gol mais rápido da Série D 2023 até o momento.

Sem organização, o Caucaia não conseguia impor o seu ritmo de jogo e o Atlético soube aproveitar. Ari fez bom passe para Digão que saiu na cara do goleiro Léo e ampliou a vantagem. No fim do primeiro tempo, Wilker teve a oportunidade de diminuir para o Caucaia, mas perdeu um pênalti.

Após os 45 minutos iniciais abaixo do esperado, Roberto Carlos, técnico do Caucaia, promoveu duas mudanças para buscar mais presença no setor de ataque. Porém, o panorama da partida seguiu inalterado até a reta final, quando, aos 42 minutos, Wilkson descontou e diminuiu o placar para 2 a 1. Entretanto, mesmo com o abafa final, o Atlético balançou as redes mais uma vez com Diego e fechou o placar em 3 a 1. Com o resultado, a Águia chegou aos cinco pontos, na 3ª colocação do grupo, enquanto o Caucaia segue com dois pontos e é o 6º colocado.