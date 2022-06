São Paulo x Palmeiras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

São Paulo e Palmeiras entram em campo nesta segunda- feira (20) às 20h (horário de Brasília) no Morumbi, em São Paulo, em partida válida pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O tricolor paulista briga por classificação na Copa Libertadores. Com 18 pontos somados, o time comandado por Rogério Ceni está a três do G-4. Líder, o Palmeiras vive grande fase e só tem uma derrota até aqui, na estreia contra o Ceará, por 3x2.

A partida é também uma prévia do confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois do duelo desta segunda (20), as equipes voltam a se encontrar na próxima quinta- feira (23) no jogo de ida do mata-mata, também no Morumbi.

Onde assistir o jogo

Partida terá transmissão do Premiere.

Palpites para São Paulo x Palmeiras

Prováveis escalações

São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Arboleda e Léo; Igor Vinicius (Rafinha), Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Patrick (Pablo Maia) e Reinaldo (Welington); Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Mayke, Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Dudu, Rafael Navarro (Wesley) e Rony

Técnico: João Martins (interino).

Ficha técnica | São Paulo x Palmeiras

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 20/06/2022, às 20h

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Premiere