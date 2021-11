Rússia, Croácia e Alemanha goleiam nas Eliminatórias da Europa; veja outros resultados

A seleção da Rússia, da Croácia e da Alemanha não tomaram conhecimento dos rivais nas Eliminatórias da Europa nesta quinta-feira (11). As equipes golearam Chipre, Malta e Liechtenstein, respectivamente, e e mantiveram o bom desempenho na disputa europeia.

Em duelo pelo grupo H, a Rússia goleou o Chipre por 6 a 0 e manteve-se na liderança, com 22 pontos. Erokhin (2x), Smolov, Mostovoy, Sutormin e Zabolotnyi marcaram os gols que deixou próxima a vaga russa para Copa do Mundo do próximo ano. No outro jogo do grupo, a Croácia goleou Malta por 7 a 1, permanecendo na vice-liderança, com 20 pontos. Perišić, Ćaleta-Car, Pašalić, Modrić, Majer (2x) e Kramarić anotaram os tentos croatas, enquanto o meia Brozović (contra) diminuiu para os malteses.

Pelo grupo J, a Alemanha não tomou conhecimento de Liechtenstein e goleou por 9 a 0. Gündoğan, Kaufmann (contra), Sané (2x), Reus, Müller (2x), Baku e Göppel (contra) marcaram para os alemães, garantindo a seleção de Hans-Dieter Flick na Copa do Mundo do Qatar.

Veja outros resultados das Eliminatórias da Europa

Grupo A

Azerbaijão 1 x 3 Luxemburgo

Irlanda 0 x 0 Portugal

Grupo B

Geórgia 2 x 0 Suécia

Grécia 0 x 1 Espanha

Grupo H

Rússia 6 x 0 Chipre

Malta 1 x 7 Croácia

Eslováquia 2 x 2 Eslovénia

Grupo J

Armênia 0 x 5 Macedônia do Norte

Alemanha 9 x 0 Liechtenstein

Romênia 0 x 0 Islândia