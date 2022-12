Rumo ao Sporting Cristal, Tiago Nunes se despede de Fortaleza: "experiência única e transformadora"

Anunciado pelo Sporting Cristal, do Peru, o técnico Tiago Nunes se despediu de Fortaleza nesta quinta-feira (1°). O profissional, de 42 anos, estava sem clube desde a saída do Ceará, em março deste ano, após as eliminações no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste.

"Obrigado! Obrigado e Obrigado! Foi uma experiência única e transformadora viver nessa cidade e estado extraordinários! Tantas pessoas que mudaram nossas vidas, que tocaram nossos corações! Não é possível explicar o quanto de carinho e respeito recebemos do povo Cearense e dessa capital maravilhosa! Viver para sempre aqui é fácil, difícil é dizer até logo! Viva o Nordeste, viva ao Ceará!"

Tiago Nunes chegou ao estado em agosto de 2021. Mesmo sem clube, seguiu residindo na capital cearense.

O Sporting Cristal será o 5º clube de Tiago Nunes desde 2018. No período, o treinador conquistou o Campeonato Paranaense, a Copa Sul-Americana, a Taça Suruga Bank e a Copa do Brasil pelo Athletico-PR, e o Campeonato Gaúcho e a Recopa Gaúcha pelo Grêmio.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil