Royal Antwerp x Barcelona: Confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Royal Antwerp e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (13), em jogo válido pela última rodada da Liga dos Campeões. A partida acontece no Bosuilstadion, na Bélgica, às 17h (horário de Brasília). O time belga ocupa a quarta e última posição do Grupo H, com zero pontos e não consegue mais se classificar para a próxima fase da competição. Já o clube espanhol, é o líder, com 12 pontos e já está garantido nas oitavas.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da HBO Max.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Royal Antwerp: Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal; Yusuf, Vermeeren; Kerk, Balikwisha, Ejuke; Janssen. Técnico: Mark van Bommel.

Provável escalação do Barcelona: Peña; João Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Fermín Lopez, Romeu, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Ferrán Torres. Técnico: Xavi Hernández.

FICHA TÉCNICA | ROYAL ANTWERP X BARCELONA

Estádio: Bosuilstadion (Bélgica).

Data: quarta-feira, 13 de Dezembro.

Horário: 17 horas (horário de Brasília).