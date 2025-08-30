Diário do Nordeste
Rosalina vence o atual campeão Jardim União e conquista a Taça das Favelas Masculina

Esse foi o primeiro título da Taça das Favelas do time que é representado pelo projeto social Dom Tita

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 18:30)
Jogada
Foto: Fabiane de Paula / SVM

A Rosalina é campeã da Taça das Favelas no masculino. Na Areninha do Barroso II, a equipe representada pelo projeto social Dom Tita venceu, nos pênaltis, o atual campeão Jardim União e conquistou o primeiro título da competição em sua história, neste sábado (30).

A equipe campeã, comandada por Jardel, saiu na frente com o gol do camisa 9, Garga. Minutos depois, o time representado pelo projeto social Bangu empatou com Kauânzinho. 

Na decisão por pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Alex: o jovem pegou duas cobranças e converteu a última, que deu o título para sua equipe.

A equipe da Rosalina, representada pelo Dom Tita, funciona desde março de 2025, sendo reponsável por promover o futebol na comunidade local e realizar a doação de equipamentos esportivos para as crianças que residem na Rosalina. Foi a primeira vez que o time disputou a final da competição.


