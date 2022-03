Ronaldo se encontra com Tom Cavalcante e elogia Ceará: "tá bem demais!"

O humorista Tom Cavalcante se encontrou com Ronaldo Fenômeno, craque da Seleção e empresário. Além da amizade, o assunto foi o Ceará, time do cearense, e o Cruzeiro, clube recentemente adquirido pelo ex-atleta. Ele postou o registro do encontro nas redes sociais nesta sexta-feira (10). O local do encontro não foi informado.

Os amigos tiveram um papo descontraído sobre os dois clubes. Tom não hesitou em pedir uma ajuda para o Alvinegro.

- Cara, sucesso lá no Cruzeiro. Já sei que você meteu a mão e tá mudando tudo...

- Vamo lá, devagarinho, vamos organizar a casa e voltar forte.

- Se tiver um jogador, assim, que tá sobrando, craque, manda para o Ceará.

- O Ceará tá bem demais, cara. O Ceará não precisa da gente. O Ceará tá lá em cima já!



Veja o vídeo:

Só o fenomeno @Ronaldo pra botar moral na casa da raposa @Cruzeiro e não esquece do meu vozão @CearaSC ⚽️#tamojunto👊 pic.twitter.com/ANFcis2ON1 — TOM CAVALCANTE (@TomCavalcante1) March 11, 2022

O Ceará volta a campo na próxima terça-feiira (15), quando enfrenta o Tuna Luso-PA em jogo da terceira fase da Copa do Brasil.