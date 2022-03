Ronaldo rebate nota da Mesa Diretora do Cruzeiro e revela valor da negociação da SAF

Em negociação para finalizar a aquisição da SAF do Cruzeiro, Ronaldo veio a público nesta quinta-feira (17) para revelar os valores do acordo e criticar a postura da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do do clube. Na quarta, a Mesa reclamou de itens do acordo e, na prática, quebrou a cláusula de confidencialidade do documento.

Na carta, divulgada nas redes sociais, Ronaldo criticou os autores da nota do time, todos citados nominalmente, e afirmou que o comunicado "expõe parcialmente dados confidenciais e distorce a realidade dos termos firmados na proposta apresentada".

Diante das informações reveladas pela nota, na quarta, o ex-jogador confirmou que o aporte inicial é de R$ 50 milhões, "além de um compromisso de investimento de mais R$ 350 milhões que pode ser feito através de incremento de receitas ou aporte direto". Inicialmente, a informação divulgada pelas partes era de que Ronaldo aportaria R$ 400 milhões.

Ele argumentou que o investimento por meio de incremento de receitas pode ajudar a associação civil do clube. "A lei das SAF obriga o repasse de 20% das receitas para quitação da dívida bilionária acumulada por anos de má gestão - fato esse que pode gerar mais R$70 milhões em receitas para a quitação da dívida e que parece ser ignorado pelos responsáveis", afirmou.

Nota da Mesa Diretora do Cruzeiro

Legenda: A Mesa Diretora do Cruzeiro lamentou que Ronaldo não iria pagar a dívida do clube Foto: reprodução

Mudança no acordo

A Mesa também criticou Ronaldo por pedir mudanças no acordo inicial. No início da semana, o ex-atleta queria considerar a possibilidade de buscar recuperação judicial ou extrajudicial do clube e incluir a propriedade das Tocas I e II no acordo da SAF.

Ele indicara até que, sem estas condições, poderia desistir do negócio. Ronaldo também rebateu estas críticas. "É simplesmente para proteção de patrimônio do Cruzeiro diante da realidade que se revelou mais grave do que aquela indicada nas informações inicialmente disponibilizadas e que foram utilizadas para a elaboração da proposta apresentada ao Cruzeiro", declarou

"Hoje a Toca I, a sede do Barro Preto e parte de todas as receitas do futebol estão comprometidas em razão de dívidas tributárias de aproximadamente R$ 400 milhões, as quais não estavam previstas na negociação inicial. No curto prazo os imóveis podem ser leiloados e as receitas apropriadas por falta de pagamento", concluiu.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte