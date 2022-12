Ronaldo reage a tatuagem de Richarlison: 'Fiquei impressionado! Esse menino é sensacional'

O ex-jogador Ronaldo 'Fenômeno' comentou a tatuagem realizada pelo atacante Richarlison em homenagem ao herói do pentacampeonato. Além do ex-camisa 9 da Seleção Brasileira, Neymar e Pelé também foram homenageados no desenho realizado nas costas do centroavante da amarelinha.

Na RonaldoTV, Fenômeno se surpreendeu e disse que Richarlison não comentou sobre a homenagem que iria realizar. Ronaldo ainda aproveitou para rasgar elogios ao atacante da Seleção Brasileira, classificando-o como ídolo do torcedor.

"Cara, eu vi. Fiquei impressionado! Não falou nada (sobre fazer a tatuagem). Esse menino é tão especial. Cara, só encontrei coisa bacana dele. Fiquei tão feliz do Brasil estar conhecendo um novo ídolo, de estar apaixonado por ele e reconhecer a origem humilde dele e reconhecer o ídolo que ele se transformou. Bom, ele tá de parabéns. Esse menino é sensacional, de um coração maior que o mundo, de uma generosidade, só escuto falar bem dele."

A tatuagem de Richarlison agradou os ídolos, mas rendeu memes na internet devido ao formato dos rostos de Neymar e Ronaldo.

O atleta do Tottenham ainda tatuou metade da bandeira do Brasil no lado direito das costas, próximo do ombro, e um menino vestindo a camisa nove, com o nome do Richarlison, de frente para o morro.

Veja tatuagem de Richarlison quase finalizada

Legenda: Richarlison homaneagou Pelé, Ronaldo e Neymar em tatuagem nas costas Foto: Reprodução

