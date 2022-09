Ronaldo promete Cruzeiro competitivo na Série A e agradece torcida: 'dia de glória'

Ronaldo, dono do Cruzeiro, celebrou o acesso da equipe à Série A do Brasileirão. O time venceu o Vasco por 3 a 0 nesta quarta-feira. O ex-atacante exaltou a força da torcida na conquista do time mineiro. Após a partida no Mineirão, o dirigente entrou no gramado e agradeceu a todos os funcionários.

"Trabalhamos muito para merecer isso, essa noite foi especial demais. Nossos jogadores estão de parabéns, junto com a comissão técnica e toda a minha equipe administrativa. Mas é dar parabéns principalmente para essa torcida, que sofreu quase três anos (...) Hoje é o dia da glória. Olha que coisa mais linda!", disse o ex-jogador em entrevist ao SporTV.

Ronaldo é dono de 90% das ações da SAF da Raposa. Sobre o planejamento para 2023, ele lembrou os problemas financeiros do clube, mas disse estar empolgado para superar todos eles.

"Vamos comemorar hoje e alguns dias mais para começar a pensar no ano que vem. Hoje vamos só comemorar porque merecemos e trabalhamos muito, a gente tem uma equipe talentosa demais. Vamos compensar a falta de dinheiro com nosso sacrifício, esforço e talento. Mas quero garantir que o Cruzeiro é gigante e será competitivo no ano que vem", explicou.

O ex-jogador, que foi ovacionado pela torcida do time mineiro, avisou que ainda há pendências a serem resolvidas.

"O sucesso é na área esportiva, mas os problemas continuam e teremos que usar muito do nosso talento para resolver as questões financeiras que ainda restam. Ano que vem será um ano importantíssimo, porque temos que ficar na Série A para melhorar nossa finanças. Com certeza, faremos um time competitivo", concluiu.