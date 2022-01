Ronaldo Nazário testa positivo para Covid-19, revela Cruzeiro

Novo sócio majoritário do Cruzeiro, o ex-atacante Ronaldo Nazário testou positivo para Covid-19. A revelação foi feita pelo Cruzeiro em nota divulgada para a imprensa.

"O Cruzeiro comunica que na manhã deste domingo Ronaldo Nazário testou positivo para Covid-19. Com isso fica impossibilitada a sua ida hoje para Belo Horizonte, bem como a presença nas ações comemorativas pelo aniversário do clube", disse um time mineiro.

Ronaldo está com sintomas leves da doença, mas já se em contra em repouso e em isolamento total. "Ronaldo está bem, com sintomas leves e, por orientação médica, entra agora em repouso e isolamento social. O fato impede sua participação na Live deste 2 de janeiro, importante data de celebração de aniversário do clube por toda nação cruzeirense".

Ausência em aniversário do clube

Legenda: Presidente do Cruzeiro disse que número de sócios-torcedores aumentou após a venda de 90% da SAF do clube para Ronaldo Fenômeno Foto: Divulgação Cruzeiro

Nova liderança cruzeirense, Ronaldo lamentou não poder participar das festividades em comemoração aos 101 anos do clube. "O Fenômeno sente muito por não poder participar das atividades previstas para os próximos dias, mas em breve divulgaremos a nova agenda de sua chegada a Belo Horizonte, da Live com o Sócios 5 Estrelas, do encontro com os Sócio Torcedores e coletiva de imprensa".

Ronaldo comprou 90% do Cruzeiro, investindo um valor de cerca de R$ 400 milhões e promete uma reformulação do clube com objetivo de reequilibrar a equipe financeiramente e voltar à 1ª divisão.