Ronaldo Fenômeno é flagrado tirando passageiro do porta-malas de carro; saiba o que aconteceu

O ex-jogador e atual dono do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, surpreendeu ao tirar um homem do porta-malas do próprio carro ao chegar à Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, para a partida entre a Raposa e o Grêmio. Nessa segunda-feira (24), o passageiro inusitado explicou a situação.

O flagra aconteceu no último sábado (22) e foi registrado pelo jornalista Orlando Augusto, que compartilhou o momento nas redes sociais. "Pode não ter nada a ver com nada, mas que é esquisito isso é", comentou o comunicador. "A mulher dele [Ronaldo Fenômeno], Celina, tentou impedir a gravação. Quem é o cara e por que chegar no porta-malas?", complementou.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) considera a prática de transportar pessoas no porta-malas uma infração gravíssima, podendo gerar perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O QUE ACONTECEU?

Segundo o modelo paulista Márcio Souza, ele foi transportado no compartimento para bagagens do veículo do empresário porque queria "esticar as penas" e ficar mais confortável.

Eu estava apertado no carro e tinha machucado meu joelho durante o dia, achei que a melhor solução para esticar as pernas fosse ir para o porta-malas e assim fiz. Foi algo bem natural!", disse ao portal Uol.

Legenda: Profissional é assessorado pelo mesmo agente que a noiva do empresário dono do Cruzeiro Foto: reprodução

Conforme a assessoria do profissional detalhou ao Uol, além dele, havia outras três pessoas no automóvel: Ronaldo Fenômeno, a companheira dele, a influenciadora Celina Locks, e o agente Miguel Crispim, que administra as carreiras do modelo e da moça.

Já o ex-atleta deu uma versão diferente e declarou transportar sete pessoas no carro, ou seja, duas além da capacidade. "O agente da Celina é gigante, e um dos convidados foi para o porta-malas. A Celina, inclusive, estava no meu colo", explicou ao jornal Metrópoles.

O modelo paulista detalhou que conhece a noiva do antigo jogador há anos e, consequentemente, se aproximou do atual parceiro dela. No sábado foi a primeira vez que ele acompanhou os dois em uma partida de futebol. Apesar de chegar no porta-malas do veículo, o profissional disse que deixou o estádio no compartimento do carro destinado ao transporte de passageiros.

"Estou assustado [com a repercussão da cena] e achando engraçado. Com um pouco de ansiedade, na verdade! O foco deveria ser a vitória do Cruzeiro", disse Márcio, relembrando o resultado da partida entre a Raposa e o Grêmio, pela série A do Brasileirão.