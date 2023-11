Ronaldo Fenômeno é alvo de processo, mas Justiça encontra 'só' R$18 mil na conta bancária

O ex-jogador brasileiro Ronaldo Fenômeno é alvo de um processo movido contra a empresa LIV Drinks, a qual ele possui 25% das ações. A ação ocorre em virtude de uma cobrança realizada por um fundo de investimentos. O valor da dívida gira em torno de R$ 640 mil e Ronaldo já teve seus saldos bloqueados em março de 2023. No entanto, de acordo com o site Metrópoles, a Justiça de São Paulo "só" encontrou R$ 18 mil na conta bancária do ex-atleta.

Vale lembrar que o ex-jogador é dono do Cruzeiro, clube pelo qual adquiriu pagando cerca de R$ 400 milhões e do Real Valladolid, time da Espanha. Ronaldo é considerado bilionário por todos os bens que adquiriu durante sua carreira como atleta e, posteriormente, como empresário. De acordo com sites especializados, a fortuna do ex-camisa 9 da Seleção Brasileira acumula um patrimônio de R$ 1 bilhão.

De acordo com a acusação, Ronaldo tenta blindar o seu patrimônio e, por isso, apenas este valor foi encontrado. A empresa, do ramo de bebida fitness, é tratada como uma Sociedade Anônima e apenas os nomes dos diretores são de conhecimento do público.