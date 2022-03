Ronaldo Fenômeno critica gramado do estádio Rafael Seabra, local da partida entre Tuntum e Cruzeiro

O Cruzeiro entra em campo nesta quarta-feira, às 20h30 contra o Tuntum/MA, pela 2ª Fase da Copa do Brasil, em jogo único no estádio Rafael Seabra. As condições do gramado e do vestiário foram criticados Ronaldo Fenômeno, dirigente do time celeste. Em suas redes sociais, ele postou fotos do gramado encharcado pelas chuvas e do vestiário em que a Raposa ficará.

Confira o post de Ronaldo Fenômeno

O que acham dessas fotos do Estádio Rafael Seabra, em Tuntum? Hoje tem @cruzeiro às 20h30, pela Copa do Brasil, no Amazon Prime Vídeo pic.twitter.com/rjclkf9BR8 — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) March 16, 2022

Membros da delegação cruzeirense estiveram no estádio para averiguar condições do local do jogo e não ficaram satisfeitos. A cidade de Tuntum vem sendo acometida por chuvas de média intensidade nos últimos dias, o que tem prejudicado a conservação do gramado.

Ronaldo Fenômeno defendeu uma padronização dos gramados do futebol brasileiro. O campo do Tuntum, por exemplo, tem dimensões menores do padrão Fifa.

Mobilização

O Tuntum trabalhou nos últimos dias para melhorar a estrutura do estádio Rafael Seabra. Por causa da forte chuva durante a noite de segunda-feira, foi preciso retirar, segundo o clube, "14 caminhões de água-pipa" no entorno do estádio.

Durante toda a manhã da última terça-feira, funcionários da prefeitura de Tuntum e colaboradores do clube estiveram dentro do estádio e, nos arredores, realizando melhorias na estrutura para receber a partida da Copa do Brasil.

