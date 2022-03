Ronald comenta interesse do Santos, crescimento com Vojvoda e avalia esquema tático do Fortaleza

O volante Ronald falou em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (15), no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. O atleta de 24 anos citou interesse do Santos, crescimento com Vojvoda e avaliou esquema tático do time. Confira o que o jogador disse sobre vários tópicos.

O Fortaleza volta a campo no próximo dia 19, quando enfrenta o CRB pela Copa do Nordeste, às 17h45, na Arena Castelão. Os ingressos para o duelo já estão à venda.

- ESQUEMA TÁTICO

"Desde o ano passado, a gente sempre teve uma boa saída de bola, pressão no campo adversário e o meio-campo era forte, com Ederson, com Felipe, e hoje também é forte, mas que estamos encaixando um esquema novo, antes era dois, agora é um e dois na frente, mas nada muito difícil. Tenho certeza que, com o tempo, isso já vai se encaixar".

- POSICIONAMENTO

"Me sinto confortável até mesmo para atuar mais na frente, como meia. Sempre estive à disposição para fazer quaisquer posições dentro do clube. Claro que esse ano, ressaltando, temos atletas de bastante qualidade, o Hércules é muito bom, vai dar frutos para o Fortaleza, tem aprendido bastante com a gente e creio que o Fortaleza só tem a crescer com isso".

- INTERESSE DO SANTOS

"O Santos é uma grande equipe, houve interesse, ficou lisonjeado, grato, mas a minha cabeça sempre foi no Fortaleza, mantive o foco aqui. Desde que eu cheguei, sempre falei de fazer história com a camisa do Fortaleza. Eu me inspiro muito no Bruno Guimarães que fez história no Athletico-PR, e eu queria fazer no Fortaleza. Ano passado a gente fez história, e eu queria fazer mais (história), querer mais para colocar o nome e a imagem dentro da parede desse clube".

- CRESCIMENTO DO LEÃO

"Eu vim de time pequeno, que não disputava divisão nenhuma, só catarinense, mas Deus usou uma pessoa para me trazer ao Fortaleza, um clube que pensa muito em crescer, tem a mentalidade que eu me dediquei bastante, de subir e alavancar. Isso é gratificante pra mim. Sempre ressaltar tudo que os torcedores fizeram por mim, então só tem a crescer e eu tenho certeza que o Fortaleza irá fazer um grande ano porque estamos trabalhando para isso".

- EVOLUÇÃO PESSOAL

"A gente vai ganhando experiência, em 2020 era o meu primeiro Brasileirão com o Fortaleza e o meu. O Ronald de 2020 para cá mudou muito em relação à chegar na área. Eu chego mais, não fiz gol ainda, mas trabalho muito para isso, e acredito também que vou crescer muito com o Vojvoda".

- PREPARAÇÃO DO ELENCO

"A preparação é de muito trabalho, sempre trabalhou muito porque a gente sabe que o time chegou nas coisas trabalhando muito, se dedicando, e a gente sabe que fez alguns jogos ruins, mas buscamos melhorar a cada dia."

- ATUAÇÃO ABAIXO

"Acho que o torcedor precisa confiar no nosso trabalho, no treinador, que é bom, demonstrou isso no ano passado. A gente fez alguns jogos abaixo do nosso nível, mas todos sabem disso e trabalham para melhorar. Eu tenho certeza que independente da competição, a gente vai evoluir muito. Não se pode pensar na Libertadores se tem a Copa do Nordeste, a final do Estadual, que pode ser antes da Libertadores, então é manter o foco sempre no próximo jogo.”

- SEMANA CHEIA

"A semana cheia é sempre importante, é uma semana para trabalhar, melhorar, e tenho certeza que é um grupo que trabalha muito e vamos evoluir com essa semana cheia para tentar a 1ª posição e ser favorável para o nosso lado”, concluiu.