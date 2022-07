Rómulo Otero fala em ansiedade para estreia no Fortaleza e forma física: ‘estou para guerra’

O meia venezuelano Rómulo Otero foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza nesta terça-feira (26). Com a camisa 80, o atleta falou em muita ansiedade para atuar após ficar no banco de reservas contra Red Bull Bragantino e Santos, em jogos válidos pela Série A do Brasileiro de 2022.

"Estou para guerra, estou esperando a minha estreia, mas são situações do treinador. O dia que entrar, tenho que estar da melhor maneira para ajudar", afirmou. "Quando cheguei, estava umas duas ou três semanas parado, mas desde que cheguei, foi um treinamento físico forte e são situações de jogo. Obviamente, entendo o treinador e vou ficar esperando minha oportunidade. Estou muito ansioso para entrar e buscar ajudar os meus companheiros", completou o jogador.

Com a nova janela de transferência, o Fortaleza anunciou cinco contratações, e Otero foi o único que ainda não estreou: o zagueiro Brítez, os volantes Lucas Sasha e Fabrício Baiano, e o atacante Thiago Galhardo entraram em campo. O meia de 29 anos também comentou sobre o melhor posicionamento nos jogos.

Rómulo Otero Meia do Fortaleza "Eu nunca tinha jogado pela direita e comecei no Atlético-MG. Me sinto muito bem pela esquerda porque posso ir para dentro e chutar. Na seleção (da Venezuela), sempre joguei pelo meio, de 10, então são posições que me adaptei e posso fazer. Pelo meio e esquerda são preferências".

A próxima partida do Fortaleza é quinta-feira (28), contra o Fluminense, às 20h30, na Arena Castelão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, o time é o lanterna e volta a campo no domingo (31), diante do Cuiabá, às 18h, na Arena Pantanal, pela 20ª rodada.

Confira outros trechos da entrevista

Legenda: Otero aprimorou a parte física com treinos no Centro de Excelência do Fortaleza Foto: Karim Georges / Fortaleza

Fortaleza no Brasileirão

"Eu tenho certeza que a gente vai sair dessa. Temos um elenco muito bom e confio. Todos os dias, vejo os meus companheiros treinando. Temos de manter a mesma forma dos treinos, da alegria, que vamos sair dessa situação. O Fortaleza é grande e deve ficar no lugar que merece".

Motivo para acerto

"Falei muito com o treinador (Vojvoda), que me mostrou muitas coisas boas e me interessou. Não é segredo, o Éderson começou a me ligar e me deixou motivado, mostrou a grandeza do clube. Também conversei com o Zé Welison, que jogou no Atlético-MG, e me apresentou coisas boas. E acabei aceitando as propostas por causa minha, mas eles foram influentes".

Relação com Vojvoda

"É muito humano, humilde, um grande treinador. A gente conversou antes de eu vir para cá, me motivou a vir. Deixou claro que eu não seria titular, que ia trabalhar bastante. E eu gosto disso, de desafio, e ele está sendo gente boa, não me fala onde tenho de jogar. Se começo pela direita, termina na esquerda, vou ao meio, então faço isso dentro de campo. Gosta que o jogador corra".

Experiência no México

"Acredito que o futebol mexicano é um pouco aguerrido na forma. Então é isso, desde que cheguei aqui, vi que os treinos são quase a mesma coisa. Óbvio que a qualidade é diferente, não se comparada o brasileiro com o mexicano, mas a pegada é a mesma. Tenho experiência aqui e acho que a adaptação está sendo bastante rápida".

