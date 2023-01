Romero projeta evolução pessoal para 2023 e mantém foco na Copa do Nordeste: ‘defender nosso título’

O atacante Silvio Romero é uma das esperanças de gol no ataque do Fortaleza. Depois de marcar pela primeira vez na temporada contra o Campinense, pela Copa do Nordeste, ele deve voltar a ganhar oportunidades na próxima partida da competição contra o Sergipe.

Experiente no futebol sul-americano, o camisa 18 balançou as redes em momentos importantes da Libertadores do ano passado e será essencial contra o Deportivo Maldonado, primeiro desafio do Leão na Liberta deste ano. Entretanto, o argentino garante que o foco agora é nas competições locais.

“O elenco está focado nas tarefas que temos que fazer. Vamos partida a partida. Se temos o objetivo de ingressar na fase de grupos da Libertadores, não podemos olhar somente para esse jogo. Temos competições muito importantes para o Fortaleza. No Nordestão somos os últimos campeões e temos que defender nosso título. Então vamos partida a partida, mas com muito foco", garante.

Celebrando um ano desde sua chegada ao clube, ele destaca que sabe os pontos que precisa aprimorar nessa nova temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro.

“A nível pessoal desejo que seja similiar ao ano passado. Se tem que melhor alguma coisa, tem que ser no Brasileirão. Tratar de ajudar com gols e boas atuações nesse torneio que é nosso torneio mãe, a competição mais importante que temos para sustentar tudo que o Fortaleza deseja para o futuro. Então, o foco é esse, fazer um bom início de temporada e quando chegar na hora certa do Brasileirão também ajudar ao time", pontua.

Silvio Romero já marcou 15 gols vestindo a camisa do Fortaleza, ficou entre os três artilheiros da temporada passada, e assumiu a artilharia de estrangeiros na história do clube. Feito que, para ele, é motivo de satisfação.

"Chegar a essa quantidade de gols e me tornar o estrangeiros com mais gols soma muito para mim a nível pessoal. Mas sempre colocamos na frente o que vai acontecer com o time. Temos um ano longo e o Fortaleza, certamente, vai continuar crescendo. Esse ano temos que brigar para cima porque temos um elenco muito bom, já vínhamos trabalhando com o treinador que já nos conhece e temos que brigar para cima", finaliza.