Romênia x Suíça: Onde assistir, palpite e prováveis escalações

Romênia e Suíça se enfrentam pelo Grupo I das Eliminatórias da Eurocopa. O jogo acontece às 16h45, no horário de Brasília e as equipes duelam no Arena Nacional, em Bucareste. O jogo vale a liderança do Grupo, uma vez que a Romênia é a seleção líder, com 19 pontos em nove jogos e a Suíça vem logo atrás, com 17 pontos em nove partidas.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pela Star+ e ESPN 4.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação da Romênia: Moldovan; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marin, Screciu; Hagi, Stanciu, Dragus; Puscas. Técnico: Edward Iordanescu.

Provável escalação da Suíça: Sommer; Comert, Akanji, Elvedi, U Garcia; Zakaria, Xhaka, Freuler; Shaqiri, Okafor, Vargas. Técnico: Murat Yakin.

FICHA TÉCNICA | ROMÊNIA X SUÍÇA

Estádio: Arena Nacional, em Bucareste (Romênia).

Data: terça-feira, 21 de Novembro.

Horário: 16h45 (horário de Brasília).