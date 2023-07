Romário deve ter alta nos próximos dois dias, diz equipe médica

No dia 13 de julho de 2023, Romário foi hospitalizado com um quadro de infecção intestinal. O ex-atleta, de 56 anos, segue em boa evolução e deve receber alta em 48 horas, segundo o Hospital Barra D’Or, que lançou um comunicado sobre a situação atual do senador.

Confira o comunicado emitido pelo Hospital:

"Boletim Médico - 24/07

O senador Romário de Souza Faria encontra-se internado no Hospital Barra D´Or desde a noite de 13 de julho de 2023, com quadro de infecção intestinal, tendo apresentado boa evolução do quadro clínico. Encontra-se internado em quarto, em companhia de seus familiares, com previsão de alta hospitalar nas próximas 48h.

Emitido pelo Médico Assistente."

Em 2021, Romário passou por uma cirurgia de emergência para retirar a vesícula. Em 2016, o parlamentar precisou fazer uma redução do estômago para controlar a diabetes. Perdendo 15kg em um mês.