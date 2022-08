Romário critica Zagallo, Felipão e Luxemburgo: 'Me tiraram 2 Olimpíadas e 1 Copa'

Romário disse que Cristiano Ronaldo não vai alcançar a marca de mil gols na carreira. O baixinho deu essa e outras declarações fortes em entrevista ao canal "Que Papinho", do influenciador digital Casimiro Miguel. Ídolo do esporte nacional, o ex-atacante é sustenta a marca de 1.002 tentos marcados e ainda disse que teria feito o dobro se ainda atuasse.

"Não (algum jogador chegar na marca de mil gols), porque não tem cara pra fazer. Se tivesse um Romário, Ronaldo… poderia chegar. Ele (Cristiano Ronaldo) deve ter quase 800 (gols). Está com 37 anos, mas não vai conseguir chegar aos 1000. Eu tentaria", contou o Baixinho, que estava, como sempre, com a língua afiada.

Cristiano Ronaldo tem 815 gols e vive um impasse na carreira. Ele quer deixar o Manchester United para poder disputar a próxima Liga dos Campeões, mas foi recusado por Bayern e Chelsea e vê as portas dos clubes fechadas. Seu futuro segue incerto.

Romário também criticou o nível do futebol de hoje e se irritou com a falta de qualidade de muitos atacantes. "Para começar, no futebol de hoje, eu faria dois mil gols. Está fácil para c...... O que hoje ele precisa ter? Preparo físico. O que eu ia fazer? Me prepararia melhor e passaria por cima, não tinha conversa".

Na entrevista, Romário lembrou da sua convocação para o jogo decisivo do Brasil contra o Uruguai, no Maracanã, em 1993, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do ano seguinte. A pressão popular para sua entrada no time deu certo e Romário foi a campo para marcar dois gols na sua maior atuação individual da carreira, como admite.

Mas o incômodo do ex-atacante com a comissão técnica em não ter recebido chances na equipe titular antes da partida era claro. Após o jogo, a vontade era de reclamar, mas o atacante decidiu guardar o sentimento de raiva e se arrepende.

"A minha vontade era de mandar todo mundo tomar no c... A minha relação com eles, mas principalmente com o Zagallo, era tão ruim que, dois anos depois, não tinha como ele não me levar para as Olimpíadas. O filho da p... não me levou. (Fiquei puto) para c.. Os caras (Zagallo, Felipão e Vanderlei Luxemburgo) me tiraram duas Olimpíadas e uma Copa do Mundo". Ao ser perguntado se guardava mágoa, Romário foi direto. "Não, quero que eles se f... "

