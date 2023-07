Romário celebra Dia dos Avós no hospital e tem alta prevista para esta quarta (26)

Internado no Hospital Barra D'Or, Romário celebrou o Dia dos Avós nesta quarta-feira (26). O ex-jogador de 57 anos trata uma infecção intestinal. Nas redes sociais, ele postou fotos ao lado dos três netos.

De acordo com a assessoria, o senador deve receber alta ainda hoje. Romário, que tem seis filhos, celebrou o dia dos avós ao lado dos pequenos Sofia, Davi e Maria Eduardo. O jogador escreveu sobra a data.

No dia 13 de julho de 2023, Romário foi hospitalizado com um quadro de infecção intestinal. O ex-atleta, de 56 anos, segue em boa evolução e deve receber alta em 48 horas, segundo o Hospital Barra D’Or, que lançou um comunicado sobre a situação atual do senador.

Em 2021, Romário passou por uma cirurgia de emergência para retirar a vesícula. Em 2016, o parlamentar precisou fazer uma redução do estômago para controlar a diabetes. Perdendo 15kg em um mês.