Romarinho volta a ser opção no ataque do Fortaleza para o confronto diante do Botafogo na Série A

Desfalque do Fortaleza na última partida diante do Estudiantes de Mérida, o atacante Romarinho volta a ser opção para o ataque tricolor na noite deste sábado (10), contra o Botafogo, às 21h, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão. O atleta, que havia sentido uma lesão no jogo contra o Bahia, foi diagnosticado com edema no músculo posterior da coxa esquerda, mas participou normalmente da última atividade do Leão antes do confronto, nesta sexta (09), no CT do Flamengo.

Com Romarinho recuperado, Vojvoda ganha mais uma opção para compor o lado esquerdo do ataque tricolor. Caso queira, o técnico também pode optar por Calebe na função. Outra opção para o treinador argentino é a mudança de esquema para 4-4-2, com Lucero e Thiago Galhardo sendo as referências no ataque tricolor.

Pelo Brasileirão, Fortaleza vem de um empate sem gols contra o Bahia e tem, na partida de hoje, uma oportunidade para se manter na primeira parte da tabela. O desafio será contra o líder da competição, que vem de derrota para o Athletico-PR em seu último compromisso pelo Brasileirão.