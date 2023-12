Romarinho tem negociações avançadas com o Sport e deve deixar o Fortaleza

O atacante Romarinho não deve permanecer no Fortaleza para a temporada 2024. O Diário do Nordeste apurou que o Sport tem negociações avançadas pela contratação do jogador. A expectativa é que o atacante seja negociado em definitivo com o Leão da Ilha.

Romarinho, de 29 anos, já havia despertado o interesse de outras equipes do Brasil e do exterior. O Atlético-GO foi uma das equipes que demonstrou o desejo de contar com o atacante. O Sport, porém, avançou nas conversas e pode fechar em breve com o jogador.

Legenda: Romarinho, jogador do Fortaleza, durante jogo Foto: Kid Júnior/SVM

Romarinho tem contrato com o Fortaleza até o dia 31 de dezembro de 2024. Neste caso, o Sport precisaria pagar uma compensação financeira ao Fortaleza pela quebra de contrato. Outra possibilidade seria uma rescisão amigável para ficar livre para fechar com o Sport.

O atacante chegou ao Pici em 2018, somando mais de 250 jogos com a camisa leonina. Perdeu espaço no elenco de Vojvoda em 2023, jogando apenas 33 partidas ao longo da temporada e somando dois gols.

A última partida de Romarinho com a camisa do Fortaleza foi diante do Grêmio, no dia 30 de setembro, no empate em 1 a 1 entre as equipes na Arena Castelão, pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão 2023.

