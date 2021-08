Romarinho comemora grande fase do Fortaleza e comenta função com Vojvoda

O atacante Romarinho vem jogando um pouco mais atrás, como meia-armador no Fortaleza, ao invés de atuar como segundo atacante. Ainda que ele apareça em jogadas pontuais nas pontas, Romarinho tem ocupado mais a faixa central do campo sob comando do técnico Vojvoda.

Romarinho lembra que não teve problemas em se adaptar na função, já que em anos anteriores foi utilizado ali, mesmo que em jogos espaçados.

Romarinho Meia do Fortaleza Não mudou muito. A posição que venho jogando hoje, também joguei em 2019 e 2020. Já tinha atuado. Eu tenho que ajudar o clube em qualquer função em campo. Graças a Deus as coisas estão dando certo.

E a grande fase no Leão é comemorada por ele, que quer fazer história no clube na Série A. Após 16 rodadas, o Leão é o 3º colocado com 31 pontos.

"Estamos fazendo uma excelente temporada. Para a instituição e para os jogadores, está sendo incrível. É manter o foco, sabemos que temos vários jogos pela frente ainda. Esperamos fazer mais história ainda".

Romarinho tem 30 jogos em 2021 e marcou 3 gols. Dos 15 jogos que fez na Série A, em 5 foi titular e em 10 entrou no 2º tempo dos jogos.

No sábado (21), o Fortaleza enfrenta o Juventude, às 21 horas no estádio Alfredo Jaconi pela 17ª rodada da Série A.

Negociação

Em março, Romarinho foi alvo do Yokohama Marinos, clube da 1ª Divisão do Japão, mas o negócio não foi fechado. O jogador não se diz frustrado e espera um dia jogar no exterior.

"Não (me decepcionou). Fico feliz por ter o nome lembrado em outros países, mas é continuar trabalhando para que o Fortaleza esteja brigando por coisas grandes. Automaticamente vai acrescentar na minha carreira e, quem sabe um dia, se não estiver aqui no Fortaleza, jogar fora do país, que todo jogador almeja".

Confira a coletiva de Romarinho