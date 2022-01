Roma x Juventus: onde assistir, horário, palpites e escalações

Neste domingo (9), às 14h30 (horário de Brasília), Roma e Juventus se enfrentam no estádio Pier Luigi Penzo, em Veneza (ITA). A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Italiano.

A equipe dona da casa ocupa a 7ª colocação na tabela de classificação, com 32 pontos somados, enquanto a Juventus está na 5ª posição, com 35 pontos. Se vencer e contar com um tropeço da Fiorentina, a Roma pode tomar a posição da Velha Senhora.

TRANSMISSÃO A partida será transmitida ao vivo pela plataforma Star + e ESPN. PALPITE inter@ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES Roma: Rui Patrício; Ibañez, Smalling, Kumbulla e Cristante; Viña, Carles Pérez, Mkhitaryan e Veretout; Zaniolo e Abraham. Técnico: José Mourinho. Juventus: Szczesny; Alex Sandro, De Ligt, Bonucci e Cuadrado; Rabiot, Arthur e Bentancur; Kean, Morata e Bernardeschi. Técnico: Massimiliano Allegri. FICHA TÉCNICA Jogo: Roma x JuventusData e horário: 09/01/2022, às 14h30

Local: Estádio Pier Luigi Penzo, em Veneza (ITA)

Onde assistir: ESPN e Star +

Árbitro: Davide Massa (ITA)

