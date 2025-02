Rolê aleatório: Ronaldinho Gaúcho jogará com Solange Almeida em partida de futebol no PV

Ronaldinho Gaúcho estará em Fortaleza para participar da quinta edição do Jogo da Alegria, evento beneficente comandado por ele. O evento será no Estádio Presidente Vargas, no dia 20 de abril, domingo de Páscoa e véspera de feriado. Solange Almeida será capitã do time feminino. Os ingressos já podem ser adquiridos. O projeto tem parceria com o programa Ceará Sem Fome.

O futebol feminino também terá espaço, como tem sido feito nas últimas edições do encontro. A cantora Solange Almeida foi o primeiro nome confirmado para comandar uma das equipes.

VENDA DE INGRESSOS

O estádio será dividido nos setores cinza, verde, amarelo, laranja e azul, com ingressos a partir de R$ 15. Todas as categorias terão o ticket solidário, também a R$ 15, que incentiva a doação de alimentos.

O encontro será realizado pela primeira vez na capital cearense e retorna ao Nordeste do Brasil com intuito de bater novos recordes. Antes o evento passou por Maceió e Recife.