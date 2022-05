Roland Garros hoje: veja horário e onde assistir ao duelo de Nadal e Djokovic

Novak Djokovic e Rafael Nadal duelam por vaga na semifinal do tradicional torneio de Roland Garros. Os dois gigantes do tênis mundial vão medir forças nesta terça-feira (31), às 15h45 (de Brasília), em Paris, na França. Será o 59º confronto de uma das maiores rivalidades do esporte.

O espanhol Rafael Nadal é o maior vencedor da história dos Grand Slams. O tenista vai em busca do 14º título no saibro francês.

"Eu não joguei esse tipo de partida nos últimos três meses, então vai ser um grande desafio para mim", disse o atleta em coletiva.

Djoko lidera o ranking da modalidade e vai em busca de se igualar ao adversário em número de títulos em Slams. Ele tem 20 primeiros lugares, mesmo número de Federer e um a menos que Nadal.

"Estou feliz por não ter passado muito tempo em quadra até as quartas-de-final, sabendo que jogá-lo em Roland-Garros é sempre uma batalha física, junto com tudo o resto", disse o número 1 do mundo.

Juntos, os dois são os atletas que mais atuaram no masculino simples. Eles acumulam 41 títulos de Grand Slams, além de 15 troféus do torneio francês.

ONDE ASSISTIR

SporTV 3, da ESPN e do Star+.

FICHA TÉCNICA:

Roland Garros

Novak Djokovic x Rafael Nadal

Data e hora: 31/05, às 15h45 (de Brasília)

Local: Paris, França.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte