Rogério Ceni recebe proposta milionária para comandar o Al-Ittihad, da Arábia Saudita

O técnico Rogério Ceni recebeu uma proposta milionária do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O salário seria de mais de R$ 1 milhão por mês para substituir Fábio Carille, demitido na segunda-feira (23).

A informação é do jornalista Jorge Nicola, do Yahoo. No intervalo desde a saída do Flamengo, em julho, o profissional teria sido sondado pela seleção da Venezuela, o Bahia e o Fluminense.

O momento é de avaliação das condições de trabalho para definir o próximo clube. O comandante também aguarda a rescisão contratual com o clube carioca, estimada em R$ 3 milhões.

Em caso de aceitar a oferta, pode trabalhar com três nomes conhecidos do futebol nacional: goleiro Grohe (ex-Grêmio), volante Bruno Henrique (ex-Palmeiras) e atacante Romarinho (ex-Corinthians).

Histórico como técnico

Considerado o maior ídolo da história do São Paulo, Ceni iniciou a carreira à beira do gramado no próprio time paulista, mas foi desligado durante a Série A de 2017. Depois rumou ao Fortaleza e teve sucesso com duas passagens - interrompidas por uma breve experiência no Cruzeiro - sendo campeão da Série B, do Estadual, da Copa do Nordeste e com vaga na Sul-Americana.

Em 2020, deixou o time cearense e fechou com o Flamengo. Com eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, conquistou o Brasileirão. Na atual temporada, não resistiu ao desempenho irregular na 1ª divisão nacional. Ao todo, foram 45 partidas, com 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas.

