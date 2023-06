Rogério Ceni no Vasco? Ex-treinador pode ser uma das opções da diretoria

Para substituir Maurício Barbieri, o Vasco segue no mercado em busca de novos comandantes para a equipe alvinegra. O nome forte da vez é o de Rogério Ceni. O treinador, ex-São Paulo, tem sido bem avaliado dentro do clube carioca e é um dos principais candidatos a assumir o comando da equipe carioca.

Segundo o GE, Ramon Díaz foi descartado pelo clube cruz-maltino. Ele chegou a ser especulado, mas não foi cogitado pela diretoria. Além de Rogério Ceni, outros nomes também estão na mesa como opção, porém, ainda não há uma definição de quem vai assumir o cargo.

PERFIL

Os títulos conquistados por Rogério Ceni enquanto treinador fortalecem a imagem do técnico, que se encaixa perfeitamente no perfil que o Vasco procura. Rogério Ceni, no São Paulo, trabalhou com Léo, que hoje veste a camisa do clube carioca e é a principal liderança da equipe.

Com o Fortaleza, Rogério Ceni conquistou o título de Campeão Brasileiro da Série B e o acesso à elite do futebol, um Campeonato Cearense e uma Copa do Nordeste.