Rogério Ceni indicou cinco jogadores do futebol cearense para o São Paulo; veja lista

O técnico Rogério Ceni segue trabalhando na montagem do elenco do São Paulo para a temporada 2022. Com quatro competições em disputa (Estadual, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Série A), a equipe paulista busca encorpar o grupo de atletas para fazer uma campanha mais sólida do que na última temporada. Para isso, Ceni está atento à janela de transferências e explora o mercado cearense (jogadores de Ceará e Fortaleza) para montar uma base para o próximo ano.

Com passagem pelo Fortaleza entre 2018 e 2020, Rogério Ceni conhece bem o elenco tricolor e gosta e elogia publicamente alguns nomes: Ronald, Romarinho e David foram alguns dos jogadores indicados pelo ex-técnico leonino para o São Paulo. O zagueiro Marcelo Benevenuto, recém-comprado pelo Tricolor do Pici, também esteve entre as indicações, mas o negócio não avançou.

Pelo lado alvinegro, Rogério Ceni indicou Fernando Sobral, destaque do Ceará nas últimas duas temporadas de Série A. De acordo com o portal Uol Esporte, a diretoria paulista entrou em contato com o estafe do volante, para saber a situação do jogador. Sobral, porém, tem contrato com o Ceará até o final de 2023.

Veja listas dos jogadores de Ceará e Fortaleza indicados por Rogério Ceni ao São Paulo

Benevenuto (zagueiro - Fortaleza)

Ronald (volante - Fortaleza)

Fernando Sobral (volante - Ceará)

Romarinho (atacante - Fortaleza)

David (atacante - Fortaleza)

Legenda: O atacante David está na mira do São Paulo para a temporada 2022 Foto: Kid Júnior / SVM

Sondagem de Ceni aos atletas do Fortaleza

O envolvimento de Rogério Ceni na montagem de elenco não é novidade, assim como a busca por atletas que atuam em solo cearense, principalmente no Fortaleza Esporte Clube. Enquanto esteve à frente do Flamengo, onde conquistou o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil e o Brasileirão 2020, o ex-técnico do Rubro-Negro esteve envolvido em uma polêmica com o analista de mercado Roberto Drummond. À época, o ex-funcionário do clube carioca, afirmou que Ceni havia pedido a contratação de cinco atletas do Leão, além de citá-lo como "uma pessoa ruim".