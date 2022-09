Rogério Ceni garante foco no Brasileirão e projeta Ceará x São Paulo: 'força máxima possível'

O São Paulo enfrenta o Ceará no próximo domingo (18), às 16h, na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Brasileirão. Eliminado na semifinal da Copa do Brasil para o Flamengo e na decisão da Sul-Americana diante do Independiente Del Valle-EQU, o técnico Rogério Ceni prometeu foco e força máxima na Série A.

Rogério Ceni Técnico do São Paulo “Não tem como abrir mão de um jogador para as partidas, não tem muita escolha. Temos que enfrentar Ceará e Avaí dentro da força máxima possível. Vamos ter que arriscar, usar o último espaço de jogos. Quero olhar mais o Del Valle agora, não tinha tempo”.

O São Paulo encara o Ceará no domingo (18) e o Avaí na terça (27), no Morumbi, às 19h. Nas últimas 11 rodadas, o Tricolor venceu apenas uma vez no Brasileirão e caiu na tabela, agora em 13º colocado, com 31 pontos. Assim, Ceni reforçou a importância dos demais duelos pela Série A.

“Precisamos usar tudo o que temos. Não podemos correr risco no Brasileirão. Título é importante, mas não podemos esquecer do Brasileiro”, explicou.

Na administração do calendário, a final da Sul-Americana será contra o Independiente Del Valle-EQU no sábado, dia 1º de outubro, às 17h, no estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina. No torneio internacional, a equipe eliminou o Ceará nos pênaltis, na Arena Castelão, nas quartas de final.

Assista a coletiva de Rogério Ceni