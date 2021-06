Rogério Ceni é diagnosticado com Covid-19, revela Flamengo

O Flamengo informou nesta terça-feira (8) que o técnico Rogério Ceni foi diagnosticado com Covid-19. Por meio de nota, o clube informou que o teste foi realizado na última segunda e que o profissional ficará afastado do cargo até a recuperação.

“O time será assumido nos próximos dois jogos pelo Maurício Souza, junto com o auxiliar Márcio Torres”, divulgou.

A medida ocorre porque membros da comissão técnica rubro-negra também foram infectados, como o francês Charles Hembert e Nelson Junior. A dupla de auxiliares também trabalhou com o comandante na passagem pelo Fortaleza.

Na sequência do calendário sem Ceni, o Flamengo encara o Coritiba na quinta-feira (10), às 21h30, fora de casa, pela 3ª fase da Copa do Brasil. No domingo (13), tem pela frente o América-MG, às 20h30, pela Série A do Brasileiro.