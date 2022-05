Rogério Ceni critica o gramado da Arena Castelão e elogia Fortaleza: “é uma boa equipe”

O técnico Rogério Ceni, do São Paulo, reencontrou o Fortaleza neste domingo (8), na Arena Castelão, em jogo da Série A. Com passagem vitoriosa pelo Leão, o treinador comandou o time paulista no empate em 1 a 1. Sobre o jogo, criticou o gramado do estádio e elogiou o clube cearense.

“Quando se tem um gramado melhor, consegue criar mais. A época de chuva prejudica muito o gramado (do Castelão). Tivemos muitos erros de passe, construção, e ofensivamente não criou tanto como contra o Bragantino. Temos que melhorar nesse quesito, apesar de ter saído na frente, feito o gol. Não conseguimos criar tanto. Mostra que a equipe do Fortaleza é uma boa equipe”, destacou.

Ceni também se queixou da arbitragem da partida, que teve Ramon Abatti Abel (SC) como árbitro principal. Na opinião do ex-goleiro, o desempenho conseguiu deixar os dois clubes muito irritados.

“A arbitragem foi um desastre, não ajudou o jogo. A única reclamação grave é da cobrança rápida de falta em um lance que não se pode parar. Ele picotou o jogo, isso estragou o jogo. Você pode ver que ficou todo mundo irritado, dos dois lados. Não tem ninguém feliz”, explicou o treinador em coletiva.

Na tabela de classificação, o São Paulo está na 5ª posição, com oito pontos. A equipe venceu dois jogos (Athletico-PR e Santos), empatou dois (Bragantino e Fortaleza) e perdeu um (Flamengo). Na próxima rodada, encara o Cuiabá, domingo (15), às 16h, no Morumbi, pela 6ª rodada.

