Rogério Ceni assegura que abre mão de multa se São Paulo quiser demiti-lo

“Acha que estou aqui pelo meu salário?”, a declaração firme de Ceni aconteceu no domingo (11), na coletiva depois do empate em 1 a 1, pela 26ª rodada da Série A, contra o Corinthians. O treinador são-paulino negou que esteja no clube por dinheiro e pontuou que abre mão de receber valor da rescisão contratual, em caso de fracasso tricolor na Copa Sul-Americana.

Com história recheada de títulos no São Paulo, Ceni destacou sobre situação interna do clube. A decisão da Sul-Americana está marcada para o dia 1º de outubro, contra o Independiente Del Valle (ARG), em jogo único em Córdoba (COL).

Rogério Ceni treinador do São Paulo "Eu tento fazer meu melhor pelo São Paulo todos os dias, porque minha vida foi aqui. Eu vivi tudo o que você pode imaginar aqui (...) Você acha que eu trabalho aqui pelo meu salário? Acha que estou preocupado com direitos de imagem atrasados?", pontuou Rogério Ceni.

O empate contra o arquirrival no Morumbi deixou o São Paulo na 13ª posição, com 31 pontos, cinco a mais que o primeiro time na zona de rebaixamento. Apesar de estar na decisão da competição internacional, o desempenho não agrada a torcida tricolor e o treinador reconhece o momento complicado que vive a equipe.

"A responsabilidade de tudo aqui é minha. No jogo do dia 1º [contra o Independiente Del Valle], no dia 2, se a gente não entregar o título e quiserem que eu saia, a minha multa rescisória está liberada. Mais do que o contrato que está assinado, está aqui a minha palavra, dou para você aqui Se quiserem me trocar, pode trocar quando quiser, sem problemas", declarou o comandante tricolor.

PRÓXIMO COMPROMISSO

Antes de encarar o Independiente Del Valle (ARG), o São Paulo vem à capital cearense enfrentar o Ceará. O confronto válido pela 27ª rodada do Brasileirão acontece no próximo domingo (18), às 16h, na Arena Castelão.

CONFIRA A COLETIVA DE ROGÉRIO CENI:

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil