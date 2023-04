Róger Guedes rebate críticas após comentários sobre Ana Thaís: 'não foi algo pessoal ou de gênero'

Atacante do Corinthians, Róger Guedes se pronunciou no Instagram, nesta quinta-feira (27), para rebater as críticas recebidas após questionar a jornalista Ana Thaís Matos, da TV Globo, sobre o caso de estupro do técnico Cuca. O jogador tinha se manifestado sobre o caso em entrevista depois da partida contra o Remo pela Copa do Brasil.

"Não foi algo pessoal, nem de gênero", explicou nas redes sociais. Antes, Guedes defendeu o então treinador Cuca.

"Ontem fiquei uma hora na sala dele (do Cuca). O cara chora na sua frente. Infelizmente, vivemos num momento em que as pessoas julgam, colocam o dedo e não deixam a pessoa provar sua inocência. As pessoas precisam rever as falas. A Ana Thaís fala bastante. Particularmente, em mim, ela bate bastante, sem motivo algum", disse na entrevista.

NOTA DE ESCLARECIMENTO "Fala, pessoal. Gostaria de esclarecer algumas coisas que estão sendo veiculadas a respeito do que falei na entrevista de ontem.

Num mundo onde cobram o posicionamento dos jogadores, eu não tenho problemas em dar o meu. Quando eu erro, não tenho problemas nenhum em reconhecer esse meu erro. A citação direcionada para a jornalista foi relacionada ao trabalho, e apenas isso. Não foi algo pessoal, mas todos sabemos o alcance, reconhecimento e representatividade que a Ana Thaís tem no mundo do futebol, tanto que, eu cito os jornalistas em geral e logo em seguida direciono isso para ela, pois sei do tamanho dela para as pessoas, e isso acabou sendo distorcido. Da mesma maneira que as críticas para cima de mim acabam sendo feitas de uma maneira pesada, explico que meu comentário não foi um ataque pessoal, mas uma defesa diante de tudo aquilo que eu já ouvi e vivi como jogador. Ela tem direito de falar e de comentar sobre o que quiser, e eu, tenho o meu direito de me chatear com algumas críticas direcionadas a mim. Espero que as acusações que estão sendo feitas sobre mim possam ser repensadas, até porque, como falei ali em cima, não foi algo pessoal ou de gênero, mas sim pelo alcance e voz que a jornalista tem no país.



Ass: Róger Guedes"