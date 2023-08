Róger Guedes deixa o Corinthians e acerta com time do Oriente Médio, diz jornal

O atacante Róger Guedes aceitou a proposta do Al-Rayyan, do Catar, e deve assinar contrato com a equipe nos próximos dias. Grande nome do Corinthians na temporada 2023, o jogador não entrará mais em campo pelo Timão e viaja para o Oriente Médio em breve.

As informações foram divulgadas pelo ge na tarde desta terça-feira (1º). De acordo com a publicação, ainda não há confirmação dos valores envolvidos na negociação. O Corinthians terá direito a 40% do valor total da compra, tendo em vista sua porcentagem dos direitos.

Legenda: Roger Guedes está com dois cartões amarelos. Foto: Miguel Schincariol / AFP

Esta será a segunda experiência profissional de Róger Guedes fora do futebol brasileiro. Entre 2018 e 2020 ele vestiu a camisa do Shandong Luneng, da China. Acertou sua transferência para o Corinthians em 2021 e permaneceu no clube até hoje.

Com a camisa da equipe paulista, Róger Guedes totalizou 126 partidas e 43 gols, em três temporadas pelo Timão. Na atual temporada, são 21 gols marcados em 41 partidas disputadas, além de duas assistências. Ele tinha contrato até agosto de 2025.