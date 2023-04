Roger Guedes defende Cuca de comentários de Ana Thaís Matos e é criticado; entenda

A polêmica saída do treinador Cuca do comando do Corinthians segue rendendo. O técnico Cuca anunciou a saída do comando do Corinthians, na madrugada desta quinta-feira (27), logo após a vitória do time paulista sobre o Remo, pela Copa do Brasil. Após a partida, o jogador Roger Guedes defendeu o treinador e criticou a imprensa.

A condenação por estupro foi o principal motivo por trás da decisão de Cuca. Em 1989, quando era jogador do Grêmio, o técnico foi considerado culpado por violentar uma adolescente de 13 anos em Berna, na Suíça, em um episódio que teria acontecido dois anos antes da sentença, em 1987.

"Ontem mesmo fiquei uma hora na sala dele [Cuca]. O cara chorar na sua frente é f... Infelizmente, vivemos num momento em que as pessoas julgam, colocam muito o dedo e não deixam a pessoa provar sua inocência. As pessoas precisam rever as falas. A Ana Thaís [Matos, comentarista da Globo] aí, fala bastante. Particularmente em mim ela bate bastante, sem motivo algum", disse Roger Guedes.

Críticas a jornalista

Em sua fala, o jogador citou apenas o nome da jornalista. Não se dirigiu a nenhum outro nome do jornalismo brasileiro.

"Eu citei a Ana Thaís porque ela é uma das pessoas que atacou muito o Cuca. Ela tem provas para falar dele? Não tem provas para falar dele. Então, ela quer julgar o quê? Com certeza ela já errou um monte de vezes na vida também".

Após a sua declaração, Roger Guedes foi duramente criticado nas redes sociais. Os internautas acusam que suas declarações se refere ao fato de Ana Thaís ser mulher.